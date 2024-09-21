ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء ببلبيس

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد مرسى مدير الإدارة، ومفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالإدارة؛ حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٨ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة بناحية مركز كفر أيوب ومركز البلاشون، مابين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات القياسية، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإحتفاظ بسجل الزيارات للمخبز.

وقد إستكملت الحملة التموينية أعمالها بالمرور على الأنشطة التجاريه بدائرة بندر بلبيس والتي أسفرت عن تحرير عدد ٨ محاضر جنح وبيانها كالتالي: تحرير محضر رقم ٥٦٧١ لعام ٢٠٢٤جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية شارع السنترال القديم بندر بلبيس، لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية منذ عام ونصف مختلفة الأنواع (عصائ ر- بسكويت اطفال - زيت طعام - مسحوق بسبوسة - تمر )، وتم التحفظ على ٢٩٨ عبوة من السلع الغذائية المنتهية على ذمة المحضر المحرر.

وتم تحرير محضر رقم ٥٦٧٨ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطة بلبيس ضد تاجر تمويني لقيامة بالتصرف في عدد ١٢٦ كيس سكر تمويني زنة ١ كيلو جرام، وكذلك التصرف فى عدد ٦٣ زجاجة زيت طعام تمويني وزن ٨٠٠ مللي، وقد قام بتجميع عدد ٩١ كيس مكرونة وزن الكيس ٤٠٠ جرام.

كما تم تحرير محضر رقم ٥٦٧٩ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سيارة صرف سلع تموينية لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، كما تم تحرير عدد ٥ محاضر لأصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وقد كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.