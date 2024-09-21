الجامعة اليابانية تنظم اول حفل تخرج للطلاب بكليات الهندسة وادارة الأعمال

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن تنظيم الجامعة اليوم أول حفل تخرج للطلاب للدفعات من 2019 وحتى 2024 لطلاب الدراسات العليا، والدفعات من 2021 إلى 2024 لطلاب البكالوريوس بكليات الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والانسانيات، وذلك بحضور الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء

أضاف رئيس الجامعة، أن الحفل يشارك به من الجانب اليابانى السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة وعدد من سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة ومسئولى مكتب الجايكا ومن الجانب المصرى يشارك عدد من رؤساء الجامعات ونواب البرلمان بلجنة التعليم والبحث العلمى ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الاسكندرية وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب .

وأشار إلى أن الحفل يتضمن تكريم اوائل الخريجين كما يتضمن فقرات فنية لفريق كورال طلاب الجامعة

من جانب آخر قام الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعبدالرحمن دياو المدير الاقليمي للبنك التنمية الأفريقي بتوقيع اتفاقيه لمنح الجامعة عدد من منح برنامج منحة الحلم الياباني الإفريقي (JADS) حيث يقدم البنك عدد 3 منح لطلاب الجامعة اليابانية لدراسة الماجستير بالتخصصات الهندسية ل(2 طلاب مصريين و طالب افريقي).



وقال عبد الرحمن دياو :"الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هى اول جامعة فى مصر يختارها البنك الإفريقى للتنمية لتقديم منح برنامج منحة الحلم الياباني الإفريقي (JADS) ، ويوجد طلب كبير على هذة المنح من جميع البلدان الافريقية و لذلك نفتخر ان مصر نالت من هذه المنح و نأمل ان مزيد من الجامعات المصرية تحصل على مثل هذه المنح فى السنوات القادمة" JADS مشروع لبناء القدرات تم إطلاقه في عام 2017 من قبل بنك التنمية الأفريقي وحكومة اليابان لتقديم منح دراسية للطلاب الأفارقة المتفوقين في الدراسات العليا، لتمكينهم من متابعة دراساتهم العليا في مجالات التنمية ذات الأولوية المختارة في القارة الإفريقية واليابان، ويهدف البرنامج في مرحلته الخامسة إلى توفير فرصة للشباب الأفارقة للدراسة في الجامعات اليابانية والأفريقية. كما يسعى البرنامج لضمان انتقال ناجح لخريجي منحة الحلم الياباني من الدراسة إلى العمل وتعزيز مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والإقليمية للقارة الافريقية افريقيا 2063.