محملة بالكراتين.. اشتعال النيران في سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية|صور

اشتعلت النيران في سيارة تريلا على الطريق الإقليمي بالمنوفية، محملة بالكراتين، اتجاه بنها الباجور، وجار التعامل مع الحادث ومحاولة إخماد النيران.

اشتعال سيارة في تريلا بالطريق الإقليمي في المنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ اشتعال النيران في سيارة نقل تريلا محملة بكارتين على الطريق الإقليمي، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية والمرور للانتقال لمكان الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بالمنوفية قواتها لمكان الحريق للتعامل مع الحادث.