الغرف السياحية: سكان 170 دولة يرغبون في زيارة مصر بالشتاء

تحدث حسام هزاع، عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية، عن زيادة أعداد السياح بشكل ملحوظ في الفترة السابقة، مشددًا على أن الفترة الحالية تشهد إقبال سياحي جيد منذ بداية شهر سبتمبر نسبة إلى الإنتقال من الموسم الصيفي للشتوي، مؤكدًا أن مصر تشهد إقبال سياحي ضخم في موسم الشتاء من جميع دول العالم وبالأخص من الدول الأوروبية.

عدد الدول التي يرغب سكانها زيارة مصر

وتابع «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، : «عدد الدول التي يرغب سكانها زيارة مصر خلال موسم الشتاء قد يصل إلى 170 دولة»، مشيرًا إلى أن استهداف السياح لشواطئ البحر الأحمر وجنوب سيناء أدى إلى زيادة دعم الدولة للطيران الشاطئ بصفة مستمرة، ذاكرا أن أعداد السياح ستستمر بالزيادة حتى شهر أكتوبر لعام 2025.

زيادة عدد الرحلات السياحية

وأوضح أن هناك عدد من العوامل التي أدت لزيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة لمصر، من بينها تركيز الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية السياحية خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للسياحة بشكل جيد ومبتكر سواء عن طريق منصات التواصل الإجتماعي أو عن طريق المعارض الدولية.

