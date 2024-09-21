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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مأساة في ماستري: شاب يُفقد حياته أثناء محاولة إنقاذ امرأة من الاعتداء

حادثة مأساوية شهدتها
حادثة مأساوية شهدتها مدينة ماستري (فينيسيا)

في حادثة مأساوية شهدتها مدينة ماستري (فينيسيا)، فقد شاب يبلغ من العمر 26 عامًا حياته، بينما أصيب شاب آخر بجروح، وذلك خلال محاولتهما التصدي لعملية سطو استهدفت امرأة.

وقع هذا الحادث المؤلم ليلة الجمعة في وسط المدينة، تحديدًا في كورسو ديل بوبولو.

الجدير بالذكر أن المهاجم، الذي يُعتقد أنه من أصول أجنبية، تم القبض عليه من قبل السلطات بعد الحادث.

ووفقًا للتقارير المحلية، قام الشابان بمحاولة إنقاذ المرأة من الاعتداء، لكن المعتدي قام بسحب سكين واعتدى عليهما.

عند وصول فرق الطوارئ، وُجد الشاب البالغ من العمر 26 عامًا في حالة حرجة، حيث تم نقله بسرعة إلى مستشفى أنجيلو، لكنه توفي متأثرًا بجراحه.

بينما أصيب الشاب الآخر بجروح في الساقين، إلا أن حالته ليست خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الضحيتين كانتا من رواد المركز الاجتماعي "ريفولتا" في مارغيرا، الذي عبّر عن حزنه العميق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معبرًا عن "ألم يفقد الكلمات".

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