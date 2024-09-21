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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تأجيل محاكمة مضيفة الطيران التونسية المُتهمة بإزهاق روح نجلتها

المتهمة
المتهمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس نظر الدعوى في مُحاكمة أميرة.ح المضيفة التونسية المُتهمة بإزهاق روح نجلتها لليوم الثاني في دور أكتوبر. 
 

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قرار جديد من المحكمة في قضية مضيفة الطيران التونسية

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الدفاع يطلب عرض مضيفة الطيران على لجنة خماسية جديدة

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بدء جلسة محاكمة مضيفة الطيران التونسية


وكان دفاع المُتهمة قد طلب في الجلسة الماضية رد المحكمة، وهو الطلب الذي تم رفضه لذا ستُواصل الجنايات نظر القضية.

هيئة الدفاع عن المُتهمة


الجدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن المُتهمة أميرة قد طلبت في جلسة 27 أغسطس الماضي عرض المُتهمة على لجنة جديدة من أخصائيي الطب النفسي، لبيان ‏‏سلامة قواها النفسية والعقلية. ‏

 

وتدخل القاضي حينها وأكد أن المُتهمة عُرضت على لجنتين بالفعل من قبل، وأكد مُحاميا الدفاع على  أن طلبهما يأتي ‏‏لتشككهم في صحة ما خلصت إليه اللجنتان. ‏

 

وأكد مُحامي الدفاع على أنه إنه يرغب في تقديم فلاشة تحوي مقاطع صوتية للمتهمة وهي تتحدث إلى ‏نفسها بعبارات غير ‏مفهومة.‏


وشدد الدفاع على طلبه بعرض موكلته على لجنة من الطب النفسي، وأضاف :"لو ثبتت سلامة ‏قواها العقلية سأتنحى عن ‏الدعوى".‏

‏  وقال المحامي مصطفى الصادق في حديثه للمحكمة :"لانستطيع إبداء المرافعة، حيث أن للدفاع ‏طلب وحيد هو أن تُحال ‏المُتـهمة للجنة مختصة من طب عين شمس التخصصي، وطب القاهرة ‏متخصصون في الطب النفسي".‏

وأوضح الدفاع عند سؤال المحكمة بشأن عرض المُتهمة بالفعل على لجنتين من قبل (لجنة ثلاثة ‏وخماسية)، ليُجيب الدفاع ‏قائلاً إن التضارب في الأقوال بين اللجنتين هو السبب في طلبه. ‏

وأوضح طلبه قائلاً :"التقرير الأول قال إن المُتهمة مسئولة عن أفعالها، فيما أكد التقرير الثاني ‏على وجود حالة نفسية ‏ولكنها لم تُؤثر على المُتهمة".‏

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 ‏جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.‏

وكان المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية، قد طلب في جلسةٍ ماضيةٍ الإطلاع ‏على تقرير اللجنة الخُماسية المُشكلة من خبراء الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على ‏المُتهمة. ‏

ولفت المُحامي لوجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون مُشيراً لمُعاناة المُتهمة وقت ارتكاب ‏الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مُدركة لما تفعل.‏

وطلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيُثبت أن المُتهمة كانت ‏غير مُدركة لما تفعل. ‏

وتساءل المُحامي مُستنكرًا: "حد عاقل هيطعن نفسه 6 طعنات عشان ينتحر؟".‏


 

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