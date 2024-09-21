محافظ القاهرة: حظر هدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءة .

الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والاجراءات المقررة قانونًا

وأكد محافظ القاهرة أنه فى الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والاجراءات المقررة قانونًا ، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليهما قبل الهدم ، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع أقل .

وكان قد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ود. أحمد هنو وزير الثقافة انطلاق فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى أطلقته مؤسسة "أولادنا" تحت شعار "بكره أحلى بينا" ، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

شهد الحفل سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى، وعدد من سفراء الدول .

ويقام الملتقى بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بدار الأوبرا المصرية .

ضمت الاحتفالية عروضًا فنية لمختلف الفرق الدولية المشاركة وبعدها وعروض لعدد من الفنانين ،

كما تم تكريم عدد من الأعمال والشخصيات التى أسهمت بدور فعال فى دعم ذوى القدرات الخاصة، وكذا عدد من أصحاب القدرات الخاصة، وقدمت الفرق المشاركة من الصين، المغرب، الكاميرون، ايطاليا، روسيا، الكونغو، مصر أسبانيا، تركيا، المكسيك، صربيا، كولومبيا، الأردن، اليابان، فلسطين، والهند عروضا متنوعة.



جدير بالذكر أن الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى ٢٧ سبتمبر وتقام بمشاركة ٥٣ دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى من بينها وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعى، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والأثار، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة.

ويشهد الملتقى لأول مرة قسمًا للأفلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية إلى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال فى لجان التحكيم.