زوجات نجوم الأهلي في ستاد القاهرة الليلة

يلعب النادي الأهلي أمام جورماهيا الكينى في السابعة مساء اليوم السبت فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

ومن المقرر أن تسلم رابطة الأندية المحترفة، مساء اليوم السبت، درع دوري الموسم الماضي للنادي الأهلي عقب مواجهة جورماهيا.

ويصطحب نجوم النادى الأهلى زوجاتهم وأولادهم فى الاحتفالية المقرر لها مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى عقب مواجهة جورماهيا الكينى.

وأعلنت رابطة الأندية أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة فى احتفالية مع الجماهير وستشهد حفلا غنائيا كبيرا وألعابا نارية.



وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

ومن جانبها أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم احتفالية لتسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي.



وقالت الشركة المتحدة للرياضة عبر فيس بوك، "بعد أن قدم الأهلي موسما استثنائيا، حان الوقت للاحتفال باحتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا السبت 21 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي".



وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي و جورماهيا الكيني، ثم يعقبها حفل تسليم درع الدوري، وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.



غيابات الأهلي أمام جورماهيا



وتضم غيابات الأهلي في مباراته أمام جورماهيا، 11 لاعبًا، لأسباب مختلفة ما بين الإصابة إلى جانب الرؤية الفنية بالإضافة إلى عدم القيد الإفريقي.

ويأتي على رأس الغائبين عن صفوف الأهلي، المغربي أشرف داري صفقة الفريق الأحمر الدفاعية الجديدة، حيث يفقد الفريق جهوده رغم عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.



مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.

- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.

- الأهلي يواجه فريق جور ماهيا.

- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.

- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.

- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.

- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.

- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.

- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.

- مولودية الجزائر يواجه فريق الاتحاد المنيستري.