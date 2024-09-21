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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بنزيما vs ميتروفيتش.. التشكيل المتوقع لقمة الهلال والاتحاد بدوري روشن

الهلال واتحاد جدة
الهلال واتحاد جدة

يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

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 تعد مباراة اليوم واحدة من أبرز مواجهات الموسم، نظراً لتاريخ الفريقين الحافل بالإنجازات ووجود نخبة من النجوم العالميين في صفوف كل منهما.

يطمح الهلال، بقيادة مدربه الجديد، لتحقيق انتصار يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يسعى الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما لتحقيق فوز مهم يعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتحاد:


حراسة المرمى: ياسين بونو  
خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني  
خط الوسط: سافيتيش، روبن نيفيز، سالم الدوسري  
خط الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، ليوناردو  

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال:


حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش  
خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش  
خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي  
خط الوسط الهجومي: حسام ديابي، حسام عوار، بيرجوين  
خط الهجوم: كريم بنزيما  

تعد هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا للطرفين، حيث يسعى كل فريق لتأكيد جدارته وحجز مكان له في المنافسة على لقب الدوري.

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