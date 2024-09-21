عاجل
حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا حزب الله يستهدف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

معرض لوحات في مكتبة مصر الجديدة والمستقبل

معرض لوحات في مكتبة
معرض لوحات في مكتبة مصر الجديدة والمستقبل

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، عدد من الفعاليات تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام مواكبة ليوم العالمي للسلام الذى يصادف ٢١ من سبتمبر من كل عام.

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، عن افتتاح معرض بعنوان " ثقافة السلام " فى الساعة الثانية عشر صباح اليوم، السبت في مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية بالجمعية.

ويشارك 15 فنانًا من الفئات العمرية المختلفة من رواد المكتبة، يعرضون 30 لوحة فنية نتاج ورش الرسم التي تشهدها المكتبة على مدار العام تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو، مشيرًا إلى أن اللوحات متنوعة كاللوحات التجريدية والتعبيرية المنفذة بألوان الأكريليك والألوان الزيتية، بالإضافة إلى لوحات الكولاج وغيرها من اللوحات المنفذة بواسطة مواد مختلفة.

كما تنظم مكتبة المستقبل، احدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، فى الساعة السادسة من مساء الخميس القادم الموافق ٢٦ سبتمبر الجارى ندوة بعنوان ( السلام الداخلي والخارجي وعلاقته بالصحة النفسية للأفراد والشعوب)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام ايضا تحاضر فيها الدكتورة إسراء إبراهيم، دكتوراه فى علم النفس الارشادى ومستشار نفسى وتربوى.
تتناول الندوة معنى السلام، ما اهمية السلام بالنسبة للافراد والمجتمعات، علاقة السلام بالصحة النفسية، خطوات عملية تساعد الفرد على تحقيق السلام النفسي.

مواد متعلقة

آمال ماهر تتألق في احتفالات اليوم الوطني 94.. صور

سيمون ضيفة برنامج "واحد من الناس".. الاثنين

أوركسترا أوبرا القاهرة يتألق برحلة موسيقية للفنون العالمية على المسرح الكبير.. صور

عمرو مصطفى يطرح "معرفش ينساني".. فيديو

موعد ومكان حفل فرقة "طبلة الست" المقبل

إفتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.. الليلة

أسعار تذاكر حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

تفاصيل وموعد عرض مسرحية "يوم إعدام الفقراء"

الجريدة الورقية