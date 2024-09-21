محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة إطسا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام العمل، ضمن سلسة جولاته الميدانية على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة، كما تابع معدلات الأداء بلمف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، و محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمد لطفى الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا، ومسئولي الأملاك، والمراكز التكنولوجية، وممثلي الجهات ذات الصلة.

أكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمركز التكنولوجي، بضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، كما ناقش المواطنين المترددين على المركز لإنهاء إجراءاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في آداء المهام على الوجه الأمثل وتسريع وتيرة العمل.

واستمع المحافظ، لشرح حول الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي، ودورة العمل به، وأعداد المترددين عليه بشكل يومي، وإجراءات استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون الجديد، مشدداً على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لجميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم.

لقاء مع رؤساء الوحدات المحلية

عقب ذلك، التقى محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا، للوقوف على معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وراجع معهم أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين، وما تم البت فيه، وأعداد الطلبات التى تم دفع جدية التصالح بشأنها، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، وعدد الحالات المستردة ومساحاتها وجهة ولايتها.

ووجه محافظ الفيوم، بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم، مشدداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظاً على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، مشدداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى الفيوم، وفقاً للمدة الزمنية المقررة.

5