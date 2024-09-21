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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

انطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أعلن د ممتاز شاهين - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلاق أعمال الحملة القومية لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
 

وقال" شاهين" ان هذه الحملة تأتي في اطار سعي الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي و أمن للمواطن المصري و تحقيق الأمن الغذائي ضمن توجه الدولة المصرية فى دعم التنمية المستدامة و بناءاً علي تعليمات علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة.
 

واضاف  بأن الحملة التي سوف تنطلق يوم 21 سبتمبر 2024 هي احدي الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية و الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر علي انتاجيتها و تشمل الاغنام و الماعز وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة و الاجراءات والتجهيزات لبدء انجاز اعمال حملة التحصين بنجاح و دعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين علي مستوي الجمهورية لتذليل اي معوقات تواجههم ويصاحب الحملة القومية ندوات ارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين .

واوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

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