مازيمبي يسعى لحسم التأهل في ليلة العودة بدوري الأبطال

يستعد الزعيم الكونغولي نادي مازيمبي لحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف اليوم السبت، نظيره ريد أروس الزامبي.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب بطل الكونغو.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بخسارة ريد أروس بطل "زامبيا" على ملعبه أمام مازيمبي بهدفين دون.



مباريات تقام اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا..

- مازيمبي يواجه فريق ريد أروس.

- بترو أتليتكو يواجه فريق أس مانيما يونيون.

- الأهلي يواجه فريق جورماهيا.

- ماميلودي صنداونز يواجه فريق امبابان سوالوز.

- أورلاندو بايرتس، يواجه فريق جوانينج جالاكسي.

- يانج افريكانز يواجه فريق البنك الأثيوبي.

- بيراميدز يواجه فريق الجيش الرواندي.

- الترجي التونسي يواجه فريق ديكيداها.

- الرجاء المغربي يواجه فريق سامارتكس.

- مولودية الجزائر يواجه فريق الاتحاد المنيستري.