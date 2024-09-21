إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بنزلة معوية بالفيوم

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بالفيوم بنزلة معوية حادة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا، بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بنزلة معوية حادة والحالات متواجدة بمنزلهم بقرية سيلا، التابعة لمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق امس لقي شخص بالفيوم مصرعه متأثراً بجراحه وأصيب أخر بعدما دهسه شابين متهورين كان يتسابقا بدراجتيهما الناريتين بأحد الاحياء الشعبية بمدينة الفيوم وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث دهس دراجة نارية عند داخلة أبو عش بناحية حي الصوفى دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن و سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن شابين متهورين كانا يقودا دراجتين ناريتين "موتوسيكل" بهدف السباق وأثناء مرور شخص أربعيني دهسته إحدى الدراجتين التي كانت مسرعة لتنهي بذلك حياته متأثراً بجراحه كما أصيب قائد الدراجة وحالته خطرة وفر السائق الأخر هارباً.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بضبط قائد الدراجة الهارب كما أمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة ودفنها عق الانتهاء من الكشف الطبى وتولت التحقيق.