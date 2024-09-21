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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

تحركات جديدة في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب خاصة الراغبين في شراء الشبكة  خلال التعاملات اليومية، حيث يشهد المعدن الأصفر خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد حيث كسر عيار 21 حاجز الـ 3500 جنيه للجرام.

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وترصد “بوابة الوفد الإلكترونية”، أسعار الذهب اليوم السبت:- 

أسعار الذهب اليوم


وبلغت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يأتي:-

سجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالى 4057 جنيهًا للبيع في المقابل 4034 جنيهًا للشراء.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3550 جنيهًا للبيع، و3530 جنيهًا في حالة الشراء.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم 3042 جنيهًا، مقابل 3025 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ليسجل 2373 جنيهًا للبيع في المقابل 2360 جنيهًا في حالة الشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 28400 جنيه للبيع، في المقابل 28240 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب بالمصنعية


ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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