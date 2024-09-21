لتقليل الكثافة الطلابية.. طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، بمراكز الشهداء، وشبين الكوم، ومنوف، وأشمون، وقويسنا، والسادات، والباجور بإجمالي 257 فصل دراسي، وذلك ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم وانطلاقا من المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتركيز على ما يهم المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى القطاعات وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المدارس تضمنت إنشاءات جديدة وإحلال كلى وجزئي وصيانة وتوسعات وهم (مدرسة عزبة مخالي للتعليم الأساسي بفيشا الكبري بمنوف – مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر عبدالواحد للمكفوفين بمدينة منوف – مدرسة الكوادي الثانوية العامة بأشمون - مدرسة بلمشط الإعدادية بمنوف – مدرسة زاوية الناعورة للتعليم الأساسي بالشهداء ، مدرسة كفر بنى غريان إعدادي وثانوي بقويسنا - مدرسة السكرية للتعليم الأساسي بشبين الكوم- مدرسة مصطفى السيد مصطفى علي الربيعي الإعدادية شبرا زنجى بالباجور- مدرسة الشهيد سراج الدين الطحاوي الابتدائية بالسلام بالسادات - مدرسة الازهار الابتدائية المشتركة بمنوف - مدرسة كمال الشاذلي الاعدادية بالباجور - مدرسة سروهيت الإعدادية المشتركة بمنوف).

ووجه محافظ المنوفية، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال إجراءات طرح المدارس الجديدة وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لسرعة البدء في التنفيذ ودخولهم الخدمة في أسرع وقت لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، حرص القيادة السياسية على الارتقاء بقطاع التعليم كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.