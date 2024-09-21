اتحاد المستثمرات العرب يقوم بجولة طرق الأبواب فى قيرغيزستان للتعاون الاستثمارى

قامت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والوفد المرافق لها، بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين بدولة قيرغزستان، خلال جولة طرق أبواب استمرت 7 أيام، بحضور من وفد الاتحاد المهندس على زين العابدين، وو إلينا ماتييفا.

جاءت فى مقدمة اللقاءات الرسمية، لقاء الوزيرة دوغدوركول كينديرباييفا، وزيرة التعليم والعلوم بجمهورية قيرغيزستان، وتم بحث آليات التعاون المشترك

وقدمت الوزيرة خطة التعليم فى قيرغيزستان، ومايميز التعليم الجامعى فى دولتها بنهجه المتعدد التخصصات، وأسلوب الجامعة العملي في التعليم، وتركيزها على البحث العلمي والابتكار، بحيث يكون لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين دور فعّال في بناء مجتمع المعرفة العالمي، وتعزيزه ليكون مجتمعًا أكثر حيوية وشمولا.

واستقبل سابارالييف عزيز عينابايفيتش، القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية والبيئة القيرغيزية والإشراف الفني للجمهورية، وفد الاتحاد برئاسة دكتورة هدى يسي، مشيرًا إلى ان العالم يشهد تطورات سياسية أدت إلى عودته للوقود الأحفوري والبحث عن مصادر الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة واقامة المشروعات الخضراء صديقة البيئة .

كما تم لقاء دكتورة هدى يسي مع النائب الأول لوزير الاقتصاد والسياحة ، ووزير الصحة ، والنائب الأول لرئيس محافظة بشكيت، والذى قام اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك معه، وأيضا تم لقاء عدد من المسؤولين فى وزارة المياه ، وهيئة الاستثمار، ونائب رئيس الغرفة التجارية فى قيرغيزستان .

ألقت الدكتورة هدى يسي، الضوء حول أنشطة الاتحاد وأهدافه ، كما قدمت الدعوة للمسؤولين فى قيرغيزستان للحضور والمشاركة فى فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي التعاون الدولى المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان ، وعرض مبادرة" عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " ، لتنشيط السياحة الثقافية والتعليمية والدينية والعلاجية .

وتعرفت على فرص التبادل التجارى بين أعضاء الاتحاد وقيرغيزستان فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وقامت بعرض مزايا الاستثمار والفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية بالدولة المصرية .





اتحاد المستثمرات العرب



