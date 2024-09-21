وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية والفائزين في "أسبوع شباب الجامعات "

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، الذي يُعقد خلال الفترة من 17 - 21 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك برعاية وحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، و كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية، و رؤساء الجامعات التكنولوجية، وشركاء الصناعة والسادة الإعلاميين والصحفيين، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وتفقد الوزراء وسفير جمهورية كوريا لدى مصر السيد كيم يونج هيون معرض الأنشطة الابتكارية لطلاب الجامعة والتى تساعد على حل مشكلات المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية وتوطين الصناعة المصرية، إضافة إلى الأنشطة الطلابية والرياضية.

وقدّم د.أيمن عاشور درع الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية، إضافة إلى تكريم الطالبة أميرة السيد سباق الأولى على الجامعة.

وأكد الدكتور عربى كشك أن هذا الحدث يمثل فرصة فريدة لتعزيز المهارات، وبناء الشبكات، واستكشاف آفاق جديدة في عالم التكنولوجيا بالإضافة إلى تبادل الأفكار، تعزيز روح التعاون، فتح آفاق جديدة من الابتكار، إضافة إلى تحفيز الإبداع بين الشباب، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي.

يذكر أن الأسبوع تضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات، بما في ذلك ورش عمل وندوات متخصصة إضافة إلى معرض الابتكارات، فضلًا عن معرضًا خاصًا للمشاريع الطلابية، حيث استعرض الطلاب ابتكاراتهم وأفكارهم الإبداعية.

كما شملت الفعاليات جلسات حوارية، جمعت بين الطلاب وشركاء الصناعة؛ لمناقشة التحديات والفرص التي يواجهها الشباب في سوق العمل.