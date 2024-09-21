مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات، اليوم السبت، عددًا من المباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات حول العالم، يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا وعدد من البطولات والمسابقات القارية والمحلية.

تقدم بوابة الوفد جدولًا مفصلًا بمواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا:

تنطلق أولى مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتجمع بين مازيمبي وريد أروز، ويواجه بيترو أتلتيكو نظيره مانيما أنيون في التوقيت نفسه.

تقام مباراة أورلاندو بيراتس وجوانينج جالاكسي في الساعة السادسة مساءً أيضًا بجانب مباراة يانج أفريكانز وبنك إثيوبيا.

وتقام مبارتان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بين صن داونز ومبابان سوالوز، والأهلي وجورماهيا، في حين تقام مباراة بيراميدز وآرمى باتريوريتيك في تمام الساعة التاسعة مساء، ويلتقي الترجي مع ديكيداها أف سي في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويلتقي مولودية الجزائر مع الاتحاد المنستيري، والرجاء مع إف سي سامارتكس في التوقيت نفسه.

كأس الكونفيدرالية:

تقام اليوم السبت عدد من المباريات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، أهمها مواجهة سيخوخون يونايتد مع بروجريسو دو لوندا في تمام الساعة السابعة مساءً، والقسنطيني ونسواترمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، والصفاقسي وروكينزو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

الدوري الإنجليزي:

أما عن مباريات الدوري الإنجليزي فتنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بمواجهة وست هام ضد تشيلسي، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 في حين يلتقي أستون فيلامع وولفرهامبتون في الساعة الخامسة مساءً وتذاع على قناة beIN Sports HD 6

ويلتقي فولهام مع نيوكاسل يونايتد في الساعة الخامسة مساءً وتذاع على قناة beIN Sports HD 2 ويواجه ليستر سيتي نظيره إيفرتون في الساعة الختامسة مساءً ةتذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وفي واحدة من المواجهات المهمة بالنسبة للجماهير المصرية والعربية يلتقي فريق ليفربول، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 في حين يواجه ساوثهامتون نظيره إبسويتش تاون – في التوقيت نفسه، وتذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ويلتقي فريق توتنهام نظيره برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً وتذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ويلعب كريستال بالاس مع مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

في الدوري الإسباني يلتقي ريال سوسيداد مع بلد الوليد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3، ويواجه أوساسونا نظيره لاس بالماس في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3 .

ويواجه فالنسيا نظيره جيرونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 3 في حين يلتقي ريال مدريد مع إسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

أما في منافسات الدوري الإيطالي فيلتقي فريق فينيزيا نظيره جنوى في تمام الساعة الرابعة عصرًا وتذاع على قناة AD Sports 1 HD، بينكا يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره نابولي في تمام الساعة السابعة مساءً وتذاع على قناة AD Sports 1 HD

الدوري الألماني:

في منافسات الدوري الألماني يلتقي فريق هايدنهايم مع فرايبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ويلتقي يونيون برلين مع هوفنهايم في نفس التوقيت، بينما يواجه فيردر بريمن نظيره بايرن ميونخ في نفس التوقيت أيضًا وتذاع على قناة beIN Sports HD 5

وتختم مباريات اليوم بالدوري الألماني بمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي:

بينما يلتقي فريق ليل نظيره ستراسبورج في الدوري الفرنسي في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4، بينما يواجه فريق رين نظيره لانس في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 6، وأخيرًا يلتقي ستاد ريمس مع باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتذاع على قناة beIN Sports HD 4

الدوري السعودي:

تقام اليوم السبت 3 مباريات مهمة ضمن منافسات الدوري السعودي، حيث يلتقي فريق الشباب نظيره التعاون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD ويلتقي الرائد مع الرياض في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة مساءً، وتذاع على قناة SSC EXTRA 2 HD، وأخيرًا يواجه الهلال نظيره الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً وتذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD