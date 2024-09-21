جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية التربية للطفولة المبكرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة حفل تخريج دفعة جديدة من كلية التربية للطفولة المبكرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأسرهم.

وبدأت مراسم الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة جامعة القاهرة، ثم السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة أوائل الخريجين، ثم كلمة عميدة الكلية، واختُتمت بكلمة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

خريجو جامعة القاهرة يمتلكون القدرة على إحداث تغيير إيجابي

وفي كلمته أمام الخريجين وأولياء الأمور، هنأ الدكتور أحمد رجب الطلاب على تخرجهم، مشيرًا إلى أن خريجي جامعة القاهرة يمتلكون القدرة على إحداث تغيير إيجابي في مجالات عملهم، ودعاهم إلى الاستمرار في التعلم والتطور الشخصي والمهني للحفاظ على تميزهم.

وألقت الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، كلمة خلال حفل التخرج، حيث هنأت الخريجين على إنجازاتهم ونجاحهم في تجاوز التحديات التي واجهتهم خلال فترة دراستهم، وأكدت على أهمية القيم الإنسانية والتربوية التي اكتسبوها في الكلية، كما حثت الخريجين على الاستمرار في تقديم مساهماتهم للمجتمع والعمل بجد لتحقيق أحلامهم.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التخرج وسط أجواء احتفالية، حيث عبر الطلاب عن فرحتهم وفخرهم بهذه المناسبة.