وزير الري يوجه بالاستفادة من فترة أقصى الاحتياجات لتحديد النقاط الساخنة المتبقيه

اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال إجتماع لمتابعة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني،على اهمية الاستفادة من فترة أقصى الإحتياجات المائية لموسم العام الحالى والعام السابق فى تحديد النقاط الساخنة المتبقيه التى تتطلب إتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة .

أعمال تأهيل متكاملة

و وجه الدكتور سويلم بدراسة وتحديد أولويات المواقع التى سيتم دراستها بشكل مفصل لتنفيذ أعمال تأهيل متكاملة بها مثل زمام ترعة الإسماعيلية وترعة السويس وترعة وادى النقرة بأسوان وشبكة الترع بغرب الدلتا .

تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة ، مع القيام بعمل دراسة مفصلة للري الحديث وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث ، بالاضافة إلى توريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات ونوعية المياه طبقا لخطة الوزارة لمتابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف .