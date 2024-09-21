لمعرفة سبب الوفاة.. الطب الشرعي يعاين جثة عثر عليها في أوسيم

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة عثر عليها مدفونة داخل أرض زراعية بقرية الكوم الأحمر بأوسيم في محافظة الجيزة، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير وافي عن الصفة التشريحية، وكشف ملابسات وسبب الوفاة.

وكانت البداية، بتلقى أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مدفونة داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز مدينة أوسيم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على الجثة، وبعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير المباحث لكشف غموض الواقعة.





3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه ، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، اليوم الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.