قنا العام تسجل الحالة صفر في قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة

تمكن الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام، من القضاء على حالات قوائم الأنتظار وإجراء 60 حالة قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات دوائية بعد مجهود شاق، خلال عشرون يوما.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالقضاء على حالات قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومتابعة وإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، وكيل وزاره الصحة بقنا، الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام والأستاذ الدكتور احمد عبد الجليل استاذ طب القلب بجامعة أسيوط والمشرف العام على وحده القسطره القلبيه والفريق الطبى بالمستشفي.

ونجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام، في الفترة الماضية من إعداد خطة لتقليص قوائم الإنتظار، وذلك من خلال فرز الحالات المرضية، وإعداد خطة لإعادة توزيع الكوادر الطبية و تهيئة غرف العمليات بالمستشفى، من أجل الوصول إلى "الحالة صفر" في قوائم الانتظار.

من جهته تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، وحدة عمليات القسطرة القلبية بمستشفي قنا العام وألتقي بالأطباء بالقسم مشيداً بجهودهم المختلفة في الإرتقاء بالوحدة وأهميتها في تنفيذ عمليات القسطرة القلبية مشدداً علي الإنتهاء بصورة دورية من قوائم الإنتظار .

وأشار الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام ان الفريق الطبي تكون من د.أحمد الزقيم رئيس قسم القلب د.احمد عبدالباقى رئيس وحدة القسطرة القلبية والدكتور مخلص صبحى نائب رئيس وحدة القسطرة القلبية ومعاونه استشارى القلب بمعهد القلب بسوهاج والدكتور محمد عثمان استشاري القلب بمعهد القلب بسوهاج والدكتور عفت كمال استشارى القلب بمعهد القلب بسوهاج والدكتور احمد مكرم استشارى القلب بمعهد القلب بسوهاج والدكتور عبد الماجد اخصائى القلب والدكتور محمد ياسين اخصائى القلب والدكتور وائل فوزى أخصائى القلب والدكتور وائل رأفت اخصائى القلب والدكتور وليد صلاح الدين اخصائى القلب والدكتور تامر ابراهيم اخصائى القلب .

بإشراف أساتذة المناظير.. "عائشة المرزوق" تستضيف يوماً علمياً لجراحة المناظير المتقدمة بقنا العام

شهدت وحدة مناظير عائشة المرزوق، بمستشفي قنا العام، يوماً علمياً لجراحة المناظير المتقدمة، بحضور الأستاذ الدكتور أيمن كمال، أستاذ الجراحة العامة والمناظير، وتحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، والدكتور محمد حسن طايع، مدير وحدة عائشة المرزوق. وشهدت فاعليات اليوم العلمي، إجراء ٧ عمليات مناظير متقدمة، ومناظرة أكثر من ٣٠ حالة مناظير متقدمة أخرى.

فيما شارك فاعليات اليوم، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وقيادات مديرية الصحة بقنا، والذي شهد تكريم الدكتور أيمن كمال، أستاذ الجراحة العامة والمناظير.

بينما قال الدكتور محمد حسن طايع، مدير الوحدة، إن الهدف من اليوم العلمي، هو نقل الخبرات ورفع كفاءة أطباء الوحده وكذلك لخدمة لمرضى أبناء محافظة قنا.

كما تقدم طايع، بخالص شكره لجميع العاملين بوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام، وأطباء الجراحة العامة وأطباء التخدير وطاقم التمريض بالوحدة.