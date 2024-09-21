اليوم.. انطلاق الدراسة داخل 55 مدرسة بالإسماعيلية

انطلقت صباح اليوم السبت الدراسة داخل 55 مدرسة بمحافظة الإسماعيلية وذلك من إجمالي 1061 مدرسة على مستوى المحافظة من المنتظر ان تنطلق بها الدراسة غدا الأحد.

وانتظم العمل واستقبال التلاميذ من السابعة من صباح اليوم داخل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين على مستوى المحافظة، وشهدت الساعات الأولى توافد التلاميذ بصفوف النقل الأولى داخل 55 مدرسة بالادارات التعليمية الثمانية .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في ١٠٦١ مدرسة تضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، بإجمالي عدد ٣٨٥ ألف طالب وطالبة، على مستوى ٨ إدارات تعليمية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

و أنهت مدارس الإسماعيلية استعداداتها، لاستقبال طلاب الصف الأول بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على أن تكتمل كافة الصفوف الدراسية بكافة مراحل التعليم وتنتظم في الدراسة بنهاية الأسبوع الجاري.حيث تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

ووجَّه اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة؛ لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها.

وأكد على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

مؤكدًا أن مديري الإدارات التعليمية تابعوا كافة الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على مديري المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة. كما تم إزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والقرى، والتأكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد.

و كان محافظ الإسماعيلية، قد وجه بمتابعة جاهزية المدارس بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والتأكد من صلاحيتها وتوافر كافة سبل الأمان والراحة للطلاب وكادر التدريس والإدارة، عن طريق لجنة مُشكَّلة من مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، الوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وذلك للمتابعة والتأكد من سلامة المباني والمنشآت، صلاحية المقاعد، دورات المياه، الكهرباء، مياه الشرب، والنظافة العامة داخل أسوار المدرسة، وحولها من الخارج، بالإضافة لمراجعة مستوى التأمين بالمدارس، وتوافر مهمات الحماية المدنية، وما يظهر أمام اللجنة من سلبيات أخرى للعمل على تلافيها.