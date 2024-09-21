طفلة تسطر نهاية حياتها بالشنق لمرورها بحالة نفسية سيئة بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طفلة في الثالثة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز سوهاج جثة هامدة سطرت نهاية حياتها بالشنق عن طريق تعليق نفسها بحبل يتدلى بسقف غرفة بحوش بمنزلهم لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول الطفلة "ملك . ع . ع . م" 13 طالبة تقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء إنتحار .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وتلاحظ وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى .





وبسؤال كل من :- والدها "ع . ع . م .م" 45 سنة عامل زراعي ووالدتها "مايسة . م . ع . ا" 35 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية قررا إقدام نجلتهما المذكورة على الإنتحار بتعليق نفسها بحبل يتدلى من سقف غرفة بحوش بمنزلهم مما أدى لوفاتها وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل في العقد الرابع من العمر مصابا برش خرطوش متفرق بالجسم وعامل آخر يبلغ من العمر 31 سنة مصابًا برش خرطوش بالقدمين في مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بسبب أولوية المرور بالطريق وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "يوسف . و . م . خ" 40 سنة عامل مصاباً برش خرطوش متفرق بالجسم و"حشمت . د . ت . ح" 31 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالقدمين " - وتم نقلهما لمستشفي البلينا المركزي وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .

وطرف ثان "محمود . س . ح . ا"41 سنة عامل و"إسماعيل . س . ا . م" 24 سنة حاصل علي دبلوم الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم في الواقعة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته لخلاف بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .