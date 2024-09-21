القبض على مزور المحررات الرسمية وترويجها عبر " الفيس بوك "

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على أحد الأشخاص، تبين من التحريات أنه يقوم بتزوير الأوراق الرسمية والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى “ فيس بوك ” فى القليوبية بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين.

ضبط مزور المحررات الرسمية وترويجها عبر " الفيس بوك "..

تم رصد صفحات إلكترونية باسم المتهم وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات تلقتها أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية تفيد بوجود عدد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى يعلن صاحبها عن إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبى شرائها «بخلاف الحقيقة»، وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أنه عقب الاتفاق مع ضحاياه يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق «واتس آب» للمستندات المزورة ويطلب منهم مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه مسجل خطر «له معلومات جنائية» وعثر بحوزته على ٢ هاتف محمول وبفحصهما فنيا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.