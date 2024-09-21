نادى العبور يحتفل بالمولد النبوى ويكريم المتفوقين علميا

شهد الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية والمستشار طارق ربيع رئيس مجلس إدارة نادي العبور، فعاليات الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وتكريم المتفوقين علميا من ابناء النادى.

والتى أقيمت بمقر نادى العبور 19 سبتمبر الجاري، وجاء ذلك بحضور المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز الرئيس الشرفي لنادي العبور، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، المستشار محمد مسعود نائب رئيس لجنة إدارة نادي الطيران، هانى ابوالسعود مدير إدارة شباب الخانكة، محمد علي المدير التنفيذي للنادى.

احتفالات المولد النبوى وتكريم المتفوقين علميا بنادى العبور الرياضى…

بدأت الاحتفالية بتلاوة ايات من القرءان الكريم ،وكلمات ترحيبية بالسادة الحضور ، وكلمة الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، أعقبها تكريم عدد من الشخصيات العامة وتكريم المتفوقين دراسيا وعلميا من أبناء النادى ، واختتم الاحتفالية بالأمسية الدينية والفقرات الفنية التى قدمتها فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني، وقدمت الفرقه عدد كبير من أغانى الانشاد الدينى والابتهالات والمدح النبوى وسط تفاعل عدد كبير من الاعضاء.

وخلال الاحتفالات أشار الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، إلى أن مبادرة رسول الإنسانية ومبادرة تكريم المتفوقين علميا تأتى في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة ان تكون مراكز الشباب والأندية مراكز خدمة مجتمعية تقدم انشطة وفعاليات متنوعة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان وتنمية مهارات النشئ والشباب.

و اكد الفرماوى، على أن مراكز شباب القليوبية تشهد الفترة القادمة مجموعة من البرامج المتنوعة بهدف تكثيف الانشطة المقدمة للأعضاء فى مراكز الشباب لتشهد تنوع فى كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والمبادرات المجتمعية والتنموية بجانب النشاط الرياضي، فى إطار مبادرة "بداية لإنسان جديد " بهدف تنمية مهارات النشئ والشباب وتوسيع قاعدة مشاركة النشء والشباب في الأنشطة والخدمات والبرامج التى تقدمها الدولة، وتستعد مراكز شباب القليوبية بكامل طاقتها لاستقبال الاعضاء من النشئ والشباب، وتاتى تلك الأنشطة والفعاليات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وإشراف الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.