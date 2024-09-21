تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، عدد من المدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك بمدن (القناطر الخيرية- بنها- طـوخ)، بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.

للتأكد من جاهزيتها.. نائبة محافظ القليوبية تتفقد مدارس القناطر الخيرية ..

كما تفقدت عدد من مدارس الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية، وهي (اللواء عاطف الأمير الأعدادية - بهادة القناطر الخيرية - الشهيد محمد عقل - ببهادة القناطر الخيرية).

كما توجهت لتفقد مدرسة الشهيد محمود عصام مرسى الورداني للتعليم الأساسي بقرية المنيره، ومدرسة عبدالمجيد عامر الثانوية المشتركة بشبرا شهاب، ومدرسة عبدالمجيد عامر الثانوية الصناعية بنين للتأسيس العسكري، ووجهت بسرعه رفع كفاءة الطريق المودي إلى المدرسة.

ثم استكملت جولتها بالإدارة التعليمية ببنها، حيث تم المرور على مدارس منيه السباع الإعدادية المشتركه، ومنيه السباع الابتدائيه المشتركة، والشهيد سمير ناصف الإعدادية المشتركه بشبلنجه، وأثناء تفقد الفصول قامت نائبة المحافظ بتوجيه الشكر لمدرس بمدرسه منيه السباع الابتدائية قام بتجميل فصل بالمدرسه بالجهود الذاتيه، وذلك في إطار المشاركه المجتمعيه كعامل أساسي للتنمية.

واختتمت جولتها بتفقد الإدارة التعليمية بطوخ وتم المرور على مدرسة الشهيد محمد عبدالحميد حسن الرسمية للغات، ووجهت رؤساء المدن والأحياء والوحدات القرويه بالمرور على المدارس وسرعه إزالة الإشغالات والقمامه أول بأول.

جدير بالذكر أنه تم دعوة انعقاد اجتماع سابق مع اللجنه المشكلة، وتم التوجيه بسرعه عمل معاينات والمرور الميدانى على المدارس والإفادة بتقرير لتفادي كافة الملاحظات في أسرع وقت ممكن قبل دخول المدارس بوقت كافى حرصا على سلامه ابنائنا الطلاب.

وتأتى هذه الجولة في إطار سلسله الزيارات المستمرة التي تقوم بها نائبة المحافظ، للعديد من المدارس لإزالة المعوقات وتجهيز المدارس للعام الدراسى الجديد.