تأهل علي فرج لنهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة، إلى الدور النهائي لبطولة باريس المفتوحة للإسكواش -إحدى البطولات البلاتينية - ليواصل بطل وادى دجلة مسيرته في تقديم أداء قوي في كبرى البطولات الدولية.

استطاع بطل العالم علي فرج، التأهل للنهائي بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (7-11) (14-12) (6-11) (11-7) (11-4).

وتعد بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 15 حتى 21 من أبريل الجاري في باريس، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 213 ألف دولار.

