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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تأهل علي فرج لنهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة، إلى الدور النهائي لبطولة باريس المفتوحة للإسكواش -إحدى البطولات البلاتينية - ليواصل بطل وادى دجلة مسيرته في تقديم أداء قوي في كبرى البطولات الدولية.

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استطاع بطل العالم علي فرج، التأهل للنهائي بعد تغلبه على دييغو الياس بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (7-11) (14-12) (6-11) (11-7) (11-4).

وتعد بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 15 حتى 21 من أبريل الجاري في باريس، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 213 ألف دولار.
 

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