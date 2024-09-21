فى نسخته الثانية...

بمناسبة مرور عام على إنشاء التحالف السياحى لمدن طريق الحرير شارك العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالجلسة الإفتتاحية لإتحاد طريق الحرير للمدن السياحية ITASRC الذي أطلقته جمهورية الصين الشعبية العام الماضى بمشاركة 76 مدينة من 21 دولة حول العالم والذى انضمت إليه محافظة البحر الأحمر كعضو مؤسس.

فى نسخته الثانية... الغردقة تشارك بمؤتمر اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية بمدينة كومينج الصينية…

حيث يهدف الاتحاد الذى تأسس منذ العام الماضى إلى تعزيز الترويج السياحي وتبادل ونقل التكنولوجيا والارتقاء بصناعة السياحة بين المدن الأعضاء، وتطوير الموارد السياحية والثقافية وحماية التراث، وتحسين العلامة التجارية للمدن فضلًا عن التوسع في مجالات التدريب المهني والبحوث الأكاديمية والميدانية؛ لتنمية الأنشطة الثقافية والسياحية بهذه المدن.

كما ستشهد الفعاليات عقد لقاءات وندوات وإقامة معرض سياحى لعرض أهم المعالم والمزارات السياحية بالمدن الأعضاء، ستشارك بها المحافظة لعرض أبرز المقومات السياحية التي تحظى بها والتي تعكس تنوع الأنشطة السياحية بين السياحة الشاطئية والبيئية والصحية والرياضية بها.