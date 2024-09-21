ألو الشرطة أنا قتلت مرات أبويا.. الحكاية الكاملة لسيدة الإسماعيلية

تزايدت الخلافات بينهما بعدما نجحت زوجة الأب في أن تسيطر على عقل وتفكير الأب وإقناعه بأن نجله سئ عندها أدرك المتهم بأن المشاكل ستزداد يوما تلو الآخر بينه وبين أبيه حتى جاءه الشيطان يتسلل إلى عقله ليقنعة بالتخلص من زوجة أبيه ليعود إلى حياتهم الطبيعية وبالفعل نفذ جريمته ولكنه بلغ الشرطة بالجريمة واعترف على نفسه.

في منطقة حي أول في الإسماعيلية وبالتحديد في شارع مكة كان المتهم يعيش مع أبيه وزوجته في منزل واحد وما إن دخلت الزوجة وكان في قدميها الخلافات والمشاكل التي تزداد يوما بعد الآخر.

حاول المتهم أن يتأقلم مع الخلافات العائلية ولكنه لم يستطيع حلها وتفاقمت تحت إشراف زوجة أبيها، عندها خيمت على عقله شهوة الانتقام وقرر أن ينال من زوجة أبيه ووضع خطته مع الشيطان وانتظر مجئ الوقت المناسب.

استل المتهم سكينا لينفذ جريمته وما إن نال من فريسته إلا وانقض عليها بالسكين وغاب عقله في مخدر الانتقام ولم يشعر إلا وهي غريقة في دمائها بعد أن سدد لها 21 طعنة في مختلف جسدها واتصل بالشرطة ليبلغ عن نفسه وتم نقل المجني عليها لمحاولة إسعافها ولكنها فارقت الحياة في المستشفى.

