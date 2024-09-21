برنامج "قسمة نصيب" يثير غضب الجماهير

انتشرت حالة من الجدل والغضب الشديدة من قبل جماهير الوطن العربي، بعد عرض الموسم الثاني من برنامج الواقع التليفزيوني "قسمة ونصيب" الذي تقدمه الممثلة اللبنانية ريتا حرب في جزيرة منعزلة في تركيا ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويصبح حديث الرواد وسط جدل كبير بين متابعيه.

برنامج قسمة ونصيب

قسمة ونصيب.. حكاية برنامج تليفزيوني يثير جدل المتابعين

يشارك في برنامج قسمة ونصيب 10 متسابقين منقسمين إلى 5 فتيات و5 شبان وأمهاتهم من مختلف الدول العربية في جزيرة منعزلة بتركيا، بهدف التعارف وإيجاد الحب على مدار عشرة أسابيع لينقل صورة عن تفاصيل الحياة اليومية التي يواجهها كل شاب وشابة قررا الإقدام على خطوة الزواج، على أن يفوز ثنائي الاحتفال في ختام البرنامج ومنحه جائزة مادية قدرها 30 ألف دولار.

يقيم المتسابقين في بيتين منفصلين، ويمكنهم التواصل عن طريق وسائل متعددة مثل الفيديو كول ونافذة الحديقة ويتم إقامة عدد من اللقاءات بين الطرفين حيث ينتقل الشباب إلى مقر الفتيات أو العكس من أجل زيارة أو لقاء، وفي نهاية البرنامج تختار الأمهات الفتيات اللواتي وجدتهن مناسبات لأولادهن، ويخضعوا للتصويت من قبل الجمهور وتصويت لجنة التحكيم التي تتضمن عدد من النجوم والإعلاميين اللبنانيين.

برنامج قسمة ونصيب

برنامج قسمة ونصيب

برنامج قسمة ونصيب

هجوم على برنامج قسمة ونصيب واعتباره منافياً للمجتمعات الشرقية

سادت حالة من الجدل اعترض عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا على محتوى برنامج قسمة ونصيب، إذ هناك مجموعة من الألعاب التي يقوم بها المشتركين، ومثل لعبة نقبل ورقة بين الشاب والفتاة عن طريق الفم في محاولة لتقريب الود بينهما، والأمر الذي اعتبره الجمهور منافيًا للعادات والتقاليد الشرقية.

وكان رأى الجمهور أن هناك العديد من المشاهد الحميمية والجريئة التي جمعت بين المتسابقين، ووصفوها بالإباحية المبالغ بها، إلا أن الفنانة المغربية وجدان حازت على الانتقادات الكبرى بيبب جرأتها في اختيار الملابس وأسلوبها المابلغ فيه، واعترفت لارا أحمد وهي أحد مشاهير السوشيال ميديا وتشارك في البرنامج أيضًا، أن مشاهدها خادشة للحياء، وتنتهك الأعراف والتقاليد، وأنها تغطي عينيها خجلًا أثناء متابعة الحلقات مع والديها، مما يؤكد أن برنامج قسمة ونصيب فاسد لابعد الحدود.