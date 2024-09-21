رياض الأطفال تتزين وتتجمل لأستقبال أطفال الفيوم

أنهت رياض الأطفال بمدارس الفيوم، استعداداتها لاستقبال أطفال محافظة الفيوم بجميع قاعات رياض الأطفال، وتظهر في أبهى صورة، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وفريق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية، وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على رياض الأطفال بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وإنهاء استعدادات المديرية لاستقبال أطفال الروضة.

اجتماعات مشتركة…

وفى وقت سابق عقدت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم،اجتماعا مشتركا مع الصحة حضره الدكتور يحيى فخر الدين مدير السن المدرسى ممثلا عن مديرية الصحة بالفيوم.

كما حضر اجتماعا اخر مع الشيخ محمود حسانين مدير الادراة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية بالاضافة الى مسئولي التأمين الصحي و مديرية التربية والتعليم، لمناقشة كيفية الاستعداد للعام الدراسي لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

بحث الاجتماع تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة و البيئة الخارجية المحيطة بها.

كما تناول المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين إدارة المدرسة والفرق الطبية، ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها مع بدء العام الدراسى والذى يتزامن مع انطلاق مبدرة بداية لتنمية الأنسان ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا - التقزم – السمنة).

وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار، والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للإشراف على المقصف ومطابقة الأغذية الموجودة به.

وتم عدة اجتماعات لبحث استعدادات ادارة السن المدرسي للعام الدراسي الجديد قبل بداية الدراسةً بجميع الادارات الصحية من اجل التشديد على الفحص طبي شامل والمرور الدوري علي المدارس وتدريب المنسقين الصحيين (همزة الوصل بين التربية والتعليم والصحة) والقيام بنشر الوعى الصحى بين جميع العاملين بالمدرسة فيما يخص الامراض المعدية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة للعاملين والطلاب وتشكيل اللجنة الصحية بالادارات وعقد اجتماع مع التمريض استعدادا لمبادرة الانيميا والتقزم واجتماع مع اطباء الوحدات الصحية (أستعدادا للفحص الطبي الشامل).

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