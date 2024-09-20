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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في جنوب لبنان وتجنب الانزلاق لحرب شاملة

بوابة الوفد الإلكترونية

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن، مع المبعوث الأمريكي للبنان "أموس هوكشتاين".

وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان وتجنب الانزلاق لسيناريو الحرب الإقليمية الشاملة، مشيراً إلى جهود مصر الحثيثة للتهدئة في المنطقة بوجه عام وجنوب لبنان على الأخص، مشدداً على أولوية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، باعتباره مفتاح التهدئة في المنطقة.

 كما استعرض مجمل الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الجانب المصري مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهدف وقف التصعيد، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، للحفاظ على أمن واستقرار الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولضمان عدم انتهاك السيادة اللبنانية.

وجدد وزير الخارجية التحذير من خطورة التطورات الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها لبنان على مدى الأيام القليلة الماضية، بما يعد مؤشراً واضحاً على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسئولة، والتي ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد السفير خلاف، بأن الدكتور عبد العاطي شدد أيضاً على أهمية الدعم الدولي للحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك من أجل مساعدة لبنان على تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها.

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