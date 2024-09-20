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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع المبعوث الأمريكي لليبيا ريتشارد نورلاند

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً اليوم، مع المبعوث الأمريكي لليبيا "ريتشارد نورلاند"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية بهدف الإسهام في تحريك الأزمة الليبية نحو حل مستدام، انطلاقاً من مسئولية مصر في مساعدة الأشقاء الليبيين على ضوء ما يربط البلدين من صلات تاريخية وجوار وأخوة، وتأكيداً لدعم مسار الحل الليبي/ الليبي واحترام دور المؤسسات الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة بملكية وقيادة ليبية خالصة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية احترام مرجعية اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى ضرورة العمل على إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبي في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، ويُنهي حالة الانقسام ويكفل صون مقدرات شعبها ويوقف جميع مظاهر التدخلات الخارجية.

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