وزير الخارجية: الحروب مستمرة في المنطقة إذا لم نتوصل لحل بالنسبة للقضية الفلسطينية

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه دون التوصل لأفق سياسي يفضي لحل للقضية الفلسطينية فإن المنطقة ستشهد حلقات متكررة من الحروب والنزاعات بين الطرفين.



جاء ذلك خلال اللقاءات المنفصلة التي عقدها وزير الخارجية مع أربعة أعضاء من الكونجرس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير استعرض موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعرب عن رفض مصر لأي تواجد إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ولأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.