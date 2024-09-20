أشار عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من رفع القمامة بمحيط المدارس بالتنسيق مع رؤساء المدن، وتشجير الأفنية، ورفع الأعلام، وتنظيف الفصول وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية، وتطبيق شروط الأمان والسلامة، ومبردات مياه، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والقائمين على منظومة التعليم .

استعدادا للعام الدراسي.. الانتهاء من رفع القمامة بمحيط مدارس جنوب سيناء…

أنه جرى التأكيد على تكثيف الجهود لتحقيق بيئة تعليمية مناسبة، ومتابعة دورية لأعمال النظافة داخل الفصول والحمامات، وقيام جميع المعلمين بواجباتهم تجاه الطلاب، ووضع قوائم بأسماء الطلاب بكل فصل والجدول الزمني لليوم الدراسي.

كما تم الاعداد لسد عجز المدرسين بالمواد الأساسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، وجرى الاستعانة بالمعلمين الذين اجتازوا المرحلة الثانية لمسابقة الـ 30 ألف معلم مع تفعيل نظام العمل بالحصة أو بالاجر لحملة المؤهلات التربوية.

وفي سياق أخر - أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول، وإعداد الجداول المدرسية، موجهًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب، كما اطمأن على تنفيذ الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، والالتزام بالكثافات المتفق عليها، وتضمنت المدارس أقل من 50 طالبا في الفصل.

وتوجيه مديري المدارس، بضرورة البدء في تنفيذ مجموعات التقوية مع بداية العام الدراسي، والإعلان عنها وضرورة توفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين، وكذلك التأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها، وأدوات المعامل، ووجَّه بمراجعة الصيانات البسيطة بالمدارس.

وفي رسالة طمأنة لأولياء الأمور، أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تلقي أبنائنا الطلاب تعليمًا جيدًا وإعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا من أجل تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بجميع المحافظات خلال العام الدراسي.