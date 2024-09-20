طبيب أورام يكشف السبب المؤكد للإصابة بالسرطان

حدد طبيب الأورام الروسي، الجراح إيفان كاراسيف، السبب المؤكد للإصابة بالسرطان في 95٪ من الحالات بحسب الطبيب، وهو التهاب مزمن.

أجاب طبيب الأورام على أسئلة حول حدوث السرطان في الجسم وذكر أنه في معظم الحالات يكون سبب تكوين الأورام الخبيثة هو عملية التهابية.

و 95% من الأورام تتطور من آفات سابقة للتسرطن، وهناك التهاب مزمن عندما تتراكم الخلايا فوق بعضها البعض وأوضح كاراسيف: "ثم يحدث فشل خلوي ويتشكل الورم".

منتجات تسبب السرطان

كما أكد طبيب الأورام أن الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء والنقانق وغيرها من منتجات اللحوم المصنعة واللحوم المدخنة قد يسبب السرطان.

ولقد ثبت أنه أثناء معالجتها يتم إطلاق الأحماض الصفراوية الثانوية التي تؤثر على جدار القولون، ثم يحدث التهاب مزمن، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك، دعا كاراسيف أسباب السرطان إلى الاختلالات الهرمونية.