أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بـ جمل أمام مصنع الجبس بالطريق الجديد بجنوب سيناء .

اصطدمت بجمل.. اصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بجنوب سيناء..

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بـ جمل أمام مصنع الجبس بالطريق الجديد بجنوب سيناء.

وكانت بيانات المصابين كالاتي :-



1 - عمرو كمال احمد - 54 سنة - القاهرة - جرح قطعي بالرأس حوالى15سم واشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات

2 - أيمان أحمد محمد - 19سنة - القاهرة - جرح قطعي بالشفة العلوية 3 سم وسحجات وكدمات والام بالرقبة

3 - سيف الدين احمد محمد رزق - 17 سنة - القاهرة - سحجات وكدمات

4 - اسماء أحمد محمد رزق - 15سنة - القاهرة - سحجات وكدمات

5- احمد محمد محمد محمد رزق - 46 سنة - القاهرة - سحجات وكدمات بالوجه واشتباة ما بعد الارتجاح

6 - فاطمة الزهراء الشلاف عبدالرحمن - 45سنة - دولة المغرب - جرح قطعي بالحاجب الايسر حوالي3سم وسحجات وكدمات



وتم الدفع بـسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى راس سدر المركزي بجنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وتم اخطار ادارة مرور جنوب سيناء وادار الطرق لرفع أثر الحادث من الطريق الجديد..