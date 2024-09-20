إفتتاح معرض الدقهلية السابع لمبادرة "أيادي مصر"

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن افتتاح معرض الدقهلية السابع لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وبمشاركة فريق رؤي الخير التطوعي لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضه والمقام بنادي المنصوره الرياضي بشارع بورسعيد.

جاء ذلك بحضور هانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظه ومنسق مبادرة ايادي مصر بالدقهليه ، و راندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وهبه وهبه رئيس قسم الترجمه بإدارة التعاون الدولي ، و أحمد ماهر نائب رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور محمد عبدالباقي المدير التنفيذي لنادي المنصورة.



وأكد " المحافظ " علي دعمه الكامل لأصحاب المنتجات اليدوية لأنها كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .

والجدير بالذكر أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( [email protected] )

لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصه لتسويقها وبيعها .



والجدير بالذكر أيضا أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و ( شركة اي أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية ) ، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها ، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة ، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين ، وانواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ...... ) .