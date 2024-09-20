الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

طائر الجنة.. استشهاد الطفلة نايا مع والدها في غارة بيروت ( فيديو)

الطفلة نايا غازي
الطفلة نايا غازي

استشهدت الطفلة اللبنانية نايا غازي مع والدها، في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وأثار خبر موتها حالة من الحزن عبر السوشيال ميديا بسبب جمالها وبرائتها وشببها البعض بالملاك وطائر في الجنة .

وتداول رواد منصة أكس مقطع فيديو للطفلة ووصفوها بالملاك والطير في الجنة، ونعاها الجميع معربين عن استياءهم من الأفعال الهمجية التي وصل إليها جيش الاحتلال في غزة ولبنان، على مرأى ومسمع من المؤسسات الدولية .

 

 

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في لبنان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث إضافي لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 شخصا. 

وتتوقع فرق الإنقاذ العاملة على الأرض وجود المزيد من الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض، وسط استمرار عمليات رفعها حتى الساعة.

مواد متعلقة

صحة لبنان: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 في الغارة على الضاحية الجنوبية

فصائل المقاومة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

أنصار الله: اليمن مستعدة لتكون مع لبنان كما في إسنادها لغزة

الحرس الثوري الإيراني ينفي اغتيال نائب قائد فيلق القدس العميد زاده

فأر يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري

حركة النجباء تنعي أبو حيدر الخفاجي المستشار الأمني لحزب الله

شهداء الأقصى تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في نابلس

شيء ما يحدث في الشمال وإسرائيل تستنفر
الجريدة الورقية