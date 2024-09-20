طائر الجنة.. استشهاد الطفلة نايا مع والدها في غارة بيروت ( فيديو)

استشهدت الطفلة اللبنانية نايا غازي مع والدها، في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وأثار خبر موتها حالة من الحزن عبر السوشيال ميديا بسبب جمالها وبرائتها وشببها البعض بالملاك وطائر في الجنة .

وتداول رواد منصة أكس مقطع فيديو للطفلة ووصفوها بالملاك والطير في الجنة، ونعاها الجميع معربين عن استياءهم من الأفعال الهمجية التي وصل إليها جيش الاحتلال في غزة ولبنان، على مرأى ومسمع من المؤسسات الدولية .

بقلب يعتصره الألم، أنعى اليكم الطفلة نايا غازي، شهيدة العدوان الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية #Lebanon pic.twitter.com/fv69WNHnLB — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) September 20, 2024

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في لبنان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث إضافي لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 شخصا.

وتتوقع فرق الإنقاذ العاملة على الأرض وجود المزيد من الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض، وسط استمرار عمليات رفعها حتى الساعة.