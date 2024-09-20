وزير الخارجية يبحث مع أعضاء الكونجرس جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أربعة أعضاء من الكونجرس خلال اليوم الثاني من زيارته لواشنطن، حيث عقد لقاءات منفصلة مع كل من النائب الجمهوري "مايك تيرنر" رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، والنائب الديمقراطي "جيمي بانيتا" نائب محفز الأقلية الديمقراطية مجلس النواب وعضو لجنة الخدمات العسكرية، والنائب الجمهوري "داريل عيسى" عضو لجنة الشئون الخارجية وتجمع أصدقاء مصر، والنائب الديمقراطي "براد شنايدر" عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية للشرق الأوسط، وذلك يوم الجمعة 20 سبتمبر.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية أشاد خلال لقاءاته بما لمسه من توافق مع أعضاء الكونجرس حول أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف صورها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وذلك عقب الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي "انتوني بلينكن" لمصر، والإعلان عن إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

كما استعرض جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشدداً على المصلحة الإستراتيجية لدعم مؤسسات الدول الوطنية، والأهمية التي توليها مصر لدعم التنمية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، وتمكين الشباب.

وأضاف السفير خلاف أن السيد وزير الخارجية أشار خلال لقاءاته إلى تزامن الأزمات المشتعلة في المنطقة بصورة غير مسبوقة، والتي كان لها تداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الوزير موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أعرب عن رفض مصر لأي تواجد إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ولسياسة التجويع الإسرائيلية كنهج للعقاب الجماعي تجاه السكان في غزة، ولأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، مشدداً على أنه دون التوصل لأفق سياسي يفضي لحل للقضية الفلسطينية فإن المنطقة ستشهد حلقات متكررة من الحروب والنزاعات بين الطرفين.

وأوضح الجهود التي توليها مصر لتجنب إندلاع حرب إقليمية أوسع.

كما تطرقت اللقاءات للأزمة السودانية حيث شدد الدكتور عبد العاطي على أهمية إيلائها الاهتمام الكافي في ظل الوضع الإنساني الكارثي، مستعرضاً الجهود المصرية على الصعيد الإنساني.

كما تناولت النقاشات التهديدات التي يواجهها أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، والأزمة الليبية، والسد الإثيوبي، والوضع في القرن الإفريقي.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه.