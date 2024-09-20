تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظة أسيوط يرافقه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ ٩ مدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ في إطار زيارة وزير التربية والتعليم و التعليم الفني.

رافقهما خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومحمد إبراهيم الدسوقي مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمديرية.

محافظ أسيوط ووزير التربية والتعليم يتفقدان 9 مدارس لمتابعة جاهزيتها ..

وقد تفقد المحافظ والوزير مدارس 'الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات" التابعة لإدارة أسيوط للتعليمية والتى تضم عدد (١٠٢٦) طالبة، ومدرسة "طه حنفى الإعدادية بنين" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتي تضم عدد (٦٩٧) طالبا، ومدرسة "خديجة يوسف الثانوية بنات" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم عدد (١٣٩٠) طالبة، ومدرسة "الوحدة العربية الابتدائية" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (٩٠٧) طالب وطالبة، ومدرسة "درية الحسيني الابتدائية" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (٨٢٢) طالب وطالبة، ومدرسة "ناصر الثانوية العسكرية بنين" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (١٩٢٣) طالبا، ومدرسة "بنى مر الإعدادية بنات" التابعة لإدارة الفتح التعليمية والتى تضم عدد (٦١٣) طالبة، ومدرسة "النهضة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة الفتح التعليمية والتى تضم (١٢٠٩) طالب وطالبة، ومدرسة "بنى مر الابتدائية الجديدة"، والتى تضم (٥٠٠) طالب وطالبة، ومدرسة "النهضة للتعليم الأساسى"، التابعة لإدارة الفتح التعليمية.

وقد تفقد المحافظ والوزير خلال زيارتهما لهذه للمدارس، قاعات رياض الأطفال، والفصول، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية، ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية، وحجرات تحضير المعامل، وكذلك معامل الحاسب الآلي، ومعامل الوسائط المتعددة، وغرف المصادر والمكتبات، وحجرات التربية الفنية، والتربية الزراعية، والاقتصاد المنزلى، وقاعات الاجتماعات، وحدائق المدارس.

وخلال زيارة المدرسة، حرص المحافظ والوزير على التأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول، وإعداد الجداول المدرسية، موجهًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب.

واطمأن المحافظ والوزير على تنفيذ الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، والالتزام بالكثافات المتفق عليها، وتضمنت المدارس أقل من ٥٠ طالبا فى الفصل.

فيما وجه الوزير مديري هذه المدارس بضرورة البدء في تنفيذ مجموعات التقوية مع بداية العام الدراسى، والإعلان عنها وضرورة توفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.

كما تأكد المحافظ والوزير من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها، وأدوات المعامل، ووجه بمراجعة الصيانات البسيطة بالمدارس.

وعلى هامش زيارة الوزير لمحافظة أسيوط، أدلى المحافظ والوزير بتصريحات للوفد الصحفي المرافق لهما خلال الزيارة، حيث أشادا كلاهما بمدى جاهزية المحافظة للعام الدراسي الجديد وذلك في إطار ما شهده من استعدادات خلال زيارتهما للمدارس بالمحافظة، مؤكدين حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على انطلاق عام دراسي منضبط بكافة المحافظات.

وفي رسالة طمأنة لأولياء الأمور، أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تلقي أبنائنا الطلاب تعليمًا جيدًا وإعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا من أجل تحقيق ذلك، كما أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بجميع المحافظات خلال العام الدراسي.

ومن جانبه قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن المحافظة تقوم بدور كبير في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداً لانطلاق العام الدراسي فضلًا عن التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتوفير كل الامكانيات وتقديم خدمة جيدة لأبنائنا في المدارس مؤكداً على أن المحافظة تعمل على توفير العمالة الكافية في المدارس، وكذلك أي عناصر وأدوات تحتاجها الوزارة.

كما ثمن المحافظ توفير الوزارة لكل الإمكانيات التي تحتاجها المحافظة لتقديم عملية تعليمية جيدة، ومنها الكتب الدراسية، والمدرسين الأكفاء، وتجهيز الفصول، والمعامل، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، مؤكدًا على أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال للعام الدراسي الجديد