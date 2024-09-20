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رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

فأر يجبر طائرة على الهبوط الاضطراري

فأر
فأر

اجبرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية على الهبوط الاضطراري بشكل غير مقرر بسبب وجود "فأر" على متن الطائرة ، يرجح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب.

الحادثة وقعت خلال رحلة من أوسلو إلى مدينة مالقة حيث تم رصد الفأر فيها، مما أجبر الطائرة على الهبوط في كوبنهاغن.

وأعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإسكندنافية، أويستين شميت،أنه ماشيا مع الإجراءات، حصل تبادل للطائرات لفحص" الطائرة المعنية".

وأوضح أنّ حوادث مماثلة "نادرا ما تحدث، وأن الحادثة نادرة للغاية، وتم تغيير الطائرة ونقل الركاب إلى مالقة على متن رحلة أخرى".

وأردف: "لدينا إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّدينا لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة مرة جديدة".

 

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