الخليج يتعادل مع الفيحاء في الدوري السعودي

تعادل فريق الخليج سلبيا بدون اهداف أمام نظيره الفيحاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الخليج، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن".



ولعب الخليج أمام الفيحاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: سعيد ال حمسل- محمد الخبراني- عبدالله الفهد- بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: منصور حمزي- صالح أبو الشامات– خالد السميري.

وفي الهجوم: خالد ناري- فابيو مارتينيز–هشام ال دبيس.



ويحتل فريق الخليج المركز الثالث في عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وحيد، وتلقي خسارتين، فيما يتذيل الفيحاء الترتيب في المركز الرابع عشر برصيد نقطة.