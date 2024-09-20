ختام الأنشطة الصيفية للأطفال ذوي الهمم والاحتفال بالمولد النبوي بالقوصية

اختتمت جمعية شباب في حب مصر للتنمية الشاملة، الأنشطة الصيفية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز القوصية، وذلك ضمن الخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تقوم بها الجمعية بشكل مستمر.

حيث تم تجهيز وتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال ذوي الهمم مقدمين التهنئة بمولد النبوي الشريف وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

كما نظمت الجمعية جلسة استثنائية من ملتقى القوصية الثقافي في مقر الجمعية وذلك للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذي تحتفل به كل عام.

وقام بإلقاء الندوة الدكتور سمير عبد التواب رئيس هيئة تنشيط السياحة بأسيوط وتشارك ادارة الجلسة الحاج احمد الفلاح ونادر شفيق وسط حضور لفيف من اعلام القوصية في إطار ثقافي متحضر في ظل مناقشة عدد من القضايا المجتمعية الهامة فضلاً عن سرد للسيرة النبوية الشريفة.

وهنأ رئيس مجلس ادارة الجمعية كل من حضر في الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف مقدماً الشكر والتقدير للجميع وخاصة فريق المتطوعين بالجمعية على تنظيم هذا اليوم المتميز والجميل و اظهاره بهذا المظهر اللائق.

موضحاً إننا نحتفل كل عام بهذه المناسبة العطرة فضلاً عن تنظيم المزيد من الأنشطة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة القادمة بالشكل المناسب لهم مؤكداً على استمرار تنفيذ مثل تلك الفاعليات بشكل لائق والعمل على زيادة عدد المستفيدين منها.