محمد صبحي يحتفل بعيد ميلاد ميرنا وليد خلال بروفات فارس يكشف المستور

احتفل الفنان القدير محمد صبحي أمس بعيد ميلاد النجمة ميرنا وليد وذلك خلال بروفات مسرحية فارس يكشف المستور التي تقام حاليا على خشبة مسرح مدينة سنبل.

محمد صبحي يحتفل بعيد ميلاد ميرنا وليد

حضر الحفل فريق عمل مسرحية "فارس يكشف المستور" بالكامل وعلى رأسهم الفنان القدير محمد صبحي الذي قام بتقطيع التورتة.

وكان الفنان محمد صبحي قد خطف الفنانة ميرنا وليد من مسرحيتها "قمر الغجر التي عرضت على خشبة مسرح البالون وتقوم ميرنا وليد بدور بهية خلال مسرحية فارس يكشف المستور.

ميرنا وليد: تركت بطولة مطلقة في قمر الغجر لأجل مشاركة محمد صبحي في فارس يكشف المستور

وعن إنتقالها من بطولة مطلقة في مسرحيتها الناجحة "قمر الغجر" إلى مشاركة البطولة مع الفنان محمد صبحي قالت ميرنا وليد: الوقوف أمام فنان بقيمة وخبرة "صبحي" هو بطولة في حد ذاتها.

كما أعربت عن سعادتها بالإحتفالية التي أقامها محمد صبحي الخاصة بعيد ميلادها وقالت : لفتة جميلة من فنان كبير يحترم زملائه ويقدرهم وهذا ليس بجديد عليه.

من ناحية أخرى تطير ميرنا وليد إلى مدينة الغردقة الأحد المقبل للمشاركة في حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

كما تقوم ميرنا وليد يوم الإثنين المقبل بتقديم حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب بمشاركة إبنتها مريم.