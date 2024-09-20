أسعار العملات الأوروبية والعربية والدولار اليوم الجمعة بماكينات الصرف الآلي Atm

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الجمعة، استقرارًا، على آخر معدلات سعرية شهدتها أمس الخميس، وسجل الدولار الأمريكي نحو 48.45 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار العملات العربية والأوروبية اليوم الجمعة، وجاء سعره على النحو الآتي:

أسعار العملات اليوم الجمعة بماكينات الـATM

الدولار الأمريكي

وسجَّل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري وفق آخر تحديث:

الدولار الأمريكى: 48.45 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم

اليورو: 54.12 جنيه للشراء، 54.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني: 64.41 جنيه للشراء، 64.59 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى

100 ين يابانى: 33.92 جنيه للشراء، 34.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى: 12.91 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 158.84 جنيه للشراء، 159.34 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 13.19 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.