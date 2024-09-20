مديرية التموين بقنا تحرر 87 مخالفة تموينية متنوعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، عدة حملات علي نطاق واسع بدائرة مراكز وقري محافظة قنا، استهدفت المخابز البلدية والسياحية ومحلات بيع حلوي المولد النبوي ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق بصفه عامة.

واسفرت الحملات عن تحرير عدد ٣٧ محضر متنوع عدم الإعلان عن الاسعار، من بينها محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير، فقد تم تحرير ١٢ محضر، بتهمة عدم الاحتفاظ بالفواتير، كما تم ضبط عدد ٢ طبق لحوم، و٢ كجم مصنعات لحوم و٤٠ علبة ادوات مكتبيه، و ٢٠٧ قاروصة سجائر وعدد ٨٤٠ كجم علف حيواني.

كما تم ضبط ١٤ عبوة أدوية منتهية الصلاحية موجوده داخل صيدلية، وتم تحرير محضر تجميع دقيق مخابز وضبط ٣ جوال دقيق مخابز.

ونجحت الحملة فى تحرير محضر لتجميع اسطوانات بوتاجاز وتم ضبط عدد ٢٤ اسطوانة بوتاجاز، ومحضر بيع بأزيد من السعر، و٧ محاضر أخرى بتهمة ذبح خارج المجازر الحكومية.

وفى قطاع المخابز، تم تحرير ٣ محاضر عدم نظافة ادوات العجن، و٧ محاضر أخرى خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر اخر لعدم إعطاء بون للمواطن.

كما تمكنت حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، من تحرير تقرير عدم وجود ميزان، و٢ محضر نقص وزن الخبز، وتحرير ٣ محضر تصرف في ٧ جوال دقيق مخابز.

بيطري قنا يعلن عن موعد إنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة…

وعلى صعيدا اخر، أعلنت مديرية الطب البيطري بقنا عن إنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بداية من الأسبوع المقبل، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية و المال العام. وقال إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة نحو الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

وأضاف يوسف، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة ، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.