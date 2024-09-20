هايلي وجاستن بيبر يحتفلان بعيد زواجها السادس مع ابنهما جاك

بعد أقل من شهر من وضع هايلي بيبر ابنها الأول من زوجها جاستن بيبر، جاك بلوز بيبر، نشرت هايلي لمحة عن أجواء الأمومة الخاصة بها.

وبحسب موقع E NEWS، شاركت هايلي البالغة من العمر 27 عامًا صورة شخصية لطيفة على Instagram Stories في 19 سبتمبر، وعلقت على الصورة قائلة "مرحبًا".

وفي الصورة، تظهر هايلي بوجهها المليء بالنمش وهي ترتدي قميصًا أسود، وقد زينته بأقراط ذهبية دائرية وطلاء أظافر أزرق غامق وقلادة مرصعة بالجواهر.

ولم تظهر في الصورة أحدث قطعة مجوهرات ارتدتها هايلي : خاتم ذهبي يحمل كلمة "MOM" بأحرف مبهرة، وقد ظهرت به لأول مرة بعد أسبوع واحد من الإعلان عن ولادة جاك.

وظهلات عارضة الأزياء هايلي وجاستن عدة مرات سويًا منذ استقبال طفلهما الصغير في أغسطس، على الرغم من أن هايلي ظهرت لوحدها بينما تستمتع بليلة خاصة بالفتيات مع صديقتها كايلي جينر، حيث تناول الاثنان العشاء في مطعم شهير في لوس أنجلوس في 9 سبتمبر.

وبينما كان الزوجان -اللذان احتفلا مؤخرًا بالذكرى السادسة لزواجهما- يتأقلمان بهدوء مع مرحلة الأبوة، كان والداهما يتحدثان عن مدى حبهما لطفلهما جاك.

نشرت والدة جاستن، باتي ماليت، مقطع فيديو لمولي شانون في Saturday Night Live ، وهي خبيرة سعادة ، في 18 سبتمبر، وعلقت على الفيديو، "كيف تحبين أن تكوني جدة!"

في المقطع، تقول شخصية مولي متحمسة للغاية: "أنا أحبه، أنا أحبه، أنا أحبه! أنا أحبه! أنا أحبه! أنا أحبه، أنا أحبه، أنا أحبه، أنا أحبه، أنا أحبه، أنا أحبه! أنا أحبه كثيرًا! كل ثانية أكثر، كل ثانية أكثر - أنا أحبه".

وباتي ليست الوحيدة التي تستمتع بالأيام الأولى من حياة هايلي، حيث أشاد والد هايلي، ستيفن بالدوين، بحالة السعادة التي أضافها عليهم وصول المولود الجديد، وقال ستيفن لمجلة People : "لا أريد أن أقول الكثير، فهو لطيف بشكل لا يصدق".

احتفل جاستن بيبر وهايلي بيبر بالذكرى السادسة لزواجهما في سبتمبر 2024، بعد ثلاثة أسابيع من ولادة ابنهما جاك بلوز بيبر، كتب جاستن على إنستجرام: "إلى أغلى الناس، يا حبيبتي. لقد أسرت قلبي. أعلم من أعماق روحي أن هذه الرحلة معك لن تتجاوز توقعاتنا الجميلة. لذا فلنستمر في الحلم الكبير يا حبيبتي. تحياتي إلى الأبد. أحبك بكل ذرة من كياني. ذكرى زواج سعيدة في العام الخامس!!!"